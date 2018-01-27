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27. 01. 2018

Боевики убили 14 человек на военной базе в Мали

Не менее 14 человек погибли, еще 18 получили ранения в результате нападения террористов на базу вооруженных сил Мали в провинции Томбукту. Об этом в субботу, 27 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Вооруженных сил Мали.

"Сегодня рано утром вооруженные силы Мали подверглись атаке в Сумпи (Томбукту). ВС Мали с горечью сообщают о 14 погибших, 18 раненых и материальном ущербе", – говорится в сообщении.

Согласно информации военных, речь идет об атаке террористов.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее на севере Мали в результате взрыва погибли трое военнослужащих миротворческих сил ООН. Еще пятеро получили ранения.

Напомним, в июле 2017 года в Мали потерпел крушение немецкий вертолет Еврокоптер Тайгер, входящий в состав миротворческой миссии ООН. Оба летчика погибли.

Всего контингент ООН в Мали насчитывает 15 тысяч человек.

Источник: korrespondent.net

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