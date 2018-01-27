В зоопарке США умерла одна из старейших горилл

Горилла по кличке Вила, которая родилась в Конго в 1957 году, умерла в зоопарке американского города Сан-Диего. Как сообщается на странице зоопарка в Facebook, в последние она находилась под уходом ветеринаров по состоянию здоровья.
Вила была матриархом для пяти поколений горилл. Она воспитывала не только собственных, но и чужих детенышей.
Отмечается, что в мире мало горилл такого возраста. Обычно они живут 35-40 лет.
При этом старейшей гориллой, живущей в неволе, является 61-летняя Труди из зоопарка американского города Литл-Рок.
Как сообщал Корреспондент.net, ранее в британском зоопарке Лонглит умер самец гориллы по кличке Нико, которому было 56 лет.
Источник: korrespondent.net
новость
новость