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27. 01. 2018

В Бразилии расстреляли посетителей танцклуба: 14 жертв

В бразильском городе Форталеза неизвестные расстреляли посетителей в переполненном танцевальном клубе. Погибли не менее 14 человек. Об этом в субботу, 27 января, сообщает Reuters.

Еще минимум шесть человек получили травмы и были госпитализированы.

По словам очевидцев, что группа вооруженных людей подъехала к клубу на трех автомобилях и начала стрелять по всем без разбора.

Местные власти считают, что причиной инцидента могли стать разбирательства двух банд из-за наркотиков.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее неизвестный открыл стрельбу в начальной школе в городе Чико в Калифорнии. Тогда погибли три человека. Нападавшего ликвидировали.

Источник: korrespondent.net

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