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27. 01. 2018

Митрополит Кондрусевич освятил в Вишнево икону блаженного архиепископа Матулевича

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич 27 января, в литургический день памяти блаженного архиепископа Юрия Матулевича, основателя белорусского монастыря мариан в Друе, посетил местечко Вишнево близ Воложина.

Во время святой Мессы в приходе Посещения Пресвятой Девы Марии митрополит Кондрусевич благословил икону с изображением архиепископа Матулевича, сообщает catholic.by.

Архиепископ поблагодарил настоятеля прихода и верующим за заботу о восстановлении исторической святыни, в том числе, – за появление новой иконы.

В проповеди он напомнил верующим биографию блаженного архиепископа, который родился в 1871 году в Западной Литве недалеко от Мариамполе, работал в Варшаве, преподавал в Санкт-Петербургской духовной академии, в 1909 году вступил в монашеский орден мариан, который переживал кризис, с 1911 года до смерти выполнял функции его генерала.

Девизом епископского служения Юрия Матулевича были слова «Зло побеждай добром». Для себя он просил у Бога милости быть тряпочкой, которой стирается пыль на алтаре, и сгореть в служении Церкви, как сжигается свеча на алтаре.

В деревне Вишнево долгое время служил еще один выдающийся марианин – кс. Владислав Чернявский.

Источник: krynica.info

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