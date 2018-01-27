США и ЕС изменят ядерную сделку с Ираном

США и их союзники в Европе создали рабочие группы для обсуждения изменений в нынешнее ядерное соглашение с Ираном. Об этом сказал в субботу, 26 января, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает Укринформ.

"Что касается иранского ядерного соглашения, то президент Трамп достаточно четко выразил свое мнение, что это соглашение имеет ряд недостатков, и он намерен исправить их. То, что мы согласились сделать, это работа с нашими европейскими коллегами, особенно с Е3, и, в конце концов, с ЕС, чтобы определить, вопросы по каким сферам, по нашему мнению, должны быть решены, а также о механизме, согласно которому мы можем рассмотреть эти вопросы", – сказал Тиллерсон во время поездки в Варшаву.

Он подчеркнул, что "рабочие группы уже начали встречи в рамках усилий по согласованию этих принципов", а также возможности привлечения иранцев к обсуждению этих вопросов.

При этом Тиллерсон подчеркнул, что политика США в отношении Ирана намного шире, чем ядерное соглашение.

"В США возникает все большая озабоченность и обеспокоенность по поводу пагубного поведения Ирана во всем регионе: поддержка повстанцев хути в Йемене; запуск ракет из Йемена по Саудовской Аравии; поставка оружия ополченцам, которые дестабилизируют Ирак и Сирию; поддержка ливанской Хезболла", – перечислил секретарь Госдепа и отметил, что эти беспокойства также разделяют союзники США.

По его словам, "наша рабочая группа также намерена определить сферы более тесного сотрудничества с Европой, чтобы ответить на пагубное поведение Ирана".

Как сообщал Корреспондент.net, 18 октября 2015 года вступило в силу ядерное соглашение с Ираном, заключенное главами МИД "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) при участии верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике.

Согласно договоренностям, Иран обязался на протяжении пяти лет не обогащать уран до уровня, превышающего 3,67%, и преобразовать завод Фордо в технологический центр. В обмен на это с Тегерана сняли санкции, которые могут быть возвращены, если страна не выполнит своих обязательств.

В октябре 2017 года стало известно, что президент США Дональд Трамп собирается разорвать ядерную сделку с Ираном.

США признали провал ядерной сделки с Ираном

Источник: korrespondent.net