Переизбрание Земана не изменит позиции Чехии по Украине − посол

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнос заявил, что переизбрание президентом Чешской Республики Милоша Земана ничего не изменит в позиции Праги относительно Киева, сообщает Укринформ.

"В случае такого результата выборов, не думаю, что следует рассчитывать на какие-то изменения в отношениях между Украиной и Чешской Республикой, изменения позиции Чехии относительно Украины", − отметил дипломат.

Перебийнос напомнил, что внешнюю политику в Чехии определяет правительство, и именно от того, какими будут его приоритеты, зависит будущее развитие двусторонних отношений между двумя странами, позиция Чехии и поддержка Украины.

Касательно ситуации с правительством, отставку которого на прошлой неделе принял президент, посол отметил, что на сегодня она еще не определена.

Ранее стало известно, что Земан снова уполномочит формировать новое правительство Андрея Бабиша, лидера партии ANO.

"В принципе заявления Андрея Бабиша и программа нового правительства свидетельствуют о том, что Украине и в дальнейшем будет уделяться со стороны Чехии достаточно серьезное внимание. Поэтому мы рассчитываем на то, что отношения будут развиваться положительно", − подчеркнул Перебийнос.

Президента Чехии призвали не ориентироваться на РФ

Напомним, действующий президент Чехии Милош Земан победил во втором туре выборов и переизбран на повторный срок. По подсчетам 96% бюллетеней за него проголосовали более 52% избирателей.

Источник: korrespondent.net