Суд запретил присягу Пучдемона по Skype

Конституционный суд Испании решил 27 января, что бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон может быть утвержден на посту главы правительства региона, если лично прибудет в парламент для присяги, сообщает Reuters.

Напомним, Пучдемон находится в Брюсселе с октября 2017, так как испанское правительство обвиняет его в организации мятежа и растрате госсредств.

По мнению суда, депутат регионального парламента имеет право пройти процедуру утверждения в должности председателя женералитета, только если лично будет присутствовать в зале заседания. Таким образом, прохождение процедуры по видеосвязи суд признал незаконным.

Судьи также решили, что Пучдемон, перед тем как явиться в парламент Каталонии, должен получить разрешение судьи верховного суда Испании.

Ранее экс-глава Каталонии заявил, что готов управлять автономией удаленно, находясь за ее пределами, при помощи современных технологий.

Позже сторонники Пучдемона выдвинули его кандидатом на пост главы региона. В испанском правительстве на это заявили, что беглец от правосудия не может управлять страной.

Как сообщал Корреспондент.net, после провозглашения независимости Каталонии испанский сенат на экстренном заседании в ноябре 2017 года распустил парламент автономии и объявил новые выборы.

Одновременно судебные органы Испании возбудили дела против 28 каталонских политиков за мятеж, растрату бюджетных средств и другие правонарушения. Глава распущенной администрации Карлес Пучдемон, которому грозит до 50 лет лишения свободы, скрылся за границей.

21 декабря 2017 года в регионе состоялись досрочные выборы парламента. Сторонники Пучдемона и независимости обеспечили себе в нем абсолютное большинство.

Источник: korrespondent.net