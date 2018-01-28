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28. 01. 2018

Суд запретил присягу Пучдемона по Skype

Конституционный суд Испании решил 27 января, что бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон может быть утвержден на посту главы правительства региона, если лично прибудет в парламент для присяги, сообщает Reuters.

Напомним, Пучдемон находится в Брюсселе с октября 2017, так как испанское правительство обвиняет его в организации мятежа и растрате госсредств. 

По мнению суда, депутат регионального парламента имеет право пройти процедуру утверждения в должности председателя женералитета, только если лично будет присутствовать в зале заседания. Таким образом, прохождение процедуры по видеосвязи суд признал незаконным.

Судьи также решили, что Пучдемон, перед тем как явиться в парламент Каталонии, должен получить разрешение судьи верховного суда Испании.

Ранее экс-глава Каталонии заявил, что готов управлять автономией удаленно, находясь за ее пределами, при помощи современных технологий.

Позже сторонники Пучдемона выдвинули его кандидатом на пост главы региона. В испанском правительстве на это заявили, что беглец от правосудия не может управлять страной.

Как сообщал Корреспондент.net, после провозглашения независимости Каталонии испанский сенат на экстренном заседании в ноябре 2017 года распустил парламент автономии и объявил новые выборы.

Одновременно судебные органы Испании возбудили дела против 28 каталонских политиков за мятеж, растрату бюджетных средств и другие правонарушения. Глава распущенной администрации Карлес Пучдемон, которому грозит до 50 лет лишения свободы, скрылся за границей. 

21 декабря 2017 года в регионе состоялись досрочные выборы парламента. Сторонники Пучдемона и независимости обеспечили себе в нем абсолютное большинство.

Источник: korrespondent.net

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