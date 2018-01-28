Премьер Польши: Россия − наша главная угроза

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в интервью Politico на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Россия на сегодняшний день является наиболее опасной угрозой для его страны.

"Таким образом я отношусь к угрозе со стороны России", − отметил он, отвечая на вопрос о самой большой угрозе для Польши.

Глава польского правительства указал, что нужно быть готовыми к возможному вторжению России в Украину.

"И что тогда может произойти в случае войны на Донбассе, когда российская армия двинется вглубь территории Украины? Разумеется, мы этого не знаем; надеемся, что, однако, не тронется, но лучше иметь вторую и третью линии обороны, чем остаться без такого вида оружия", − заявил премьер-министр.

Моравецкий высказался также на тему проекта Северный поток-2.

"Несмотря на то, что говорит Германия, это не бизнес-проект", − заявил он и добавил, что вследствие реализации проекта украинские газопроводы, по которым российское топливо транспортируется в Западную Европу, станут лишними.

Новый польский премьер считает газопровод Северный поток-2 опасным

Ранее в Минобороны Великобритании заявили, что Россия ищет уязвимые места и готовит удар по британской инфраструктуре. А США включили противодействие РФ в основу новой Национальной оборонной стратегии.

Источник: korrespondent.net