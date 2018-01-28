Израиль раскритиковал польский закон о концлагерях

Израиль подверг критике польский законопроект, который запрещает называть бывшие концлагеря на территории Польши "польскими лагерями смерти".

По новой норме, их следует называть "немецкие концлагеря". Израиль опасается, что новая норма будет способствовать отрицанию роли Польши в преступлениях против евреев.

"Невозможно изменить историю и нельзя отрицать Холокост", − заявил в субботу, 27 января, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху. МИД Израиля призвал Варшаву изменить положения законопроекта.

"Никакой закон не может изменить историческую правду. Непозволительно поучать семьи переживших Холокост, которые каждый день живут с памятью о своих погибших родных ", − говорится в заявлении израильского министерства.

Поправки к закону об Институте национальной памяти нижняя палата парламента Польши одобрила 26 января, теперь законопроект поступит на одобрение в верхнюю палату, Сенат.

За использование формулировки "польские лагеря смерти" новая норма предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Напомним, такое же наказание решением Сейма предусмотрено за пропаганду бандеровской идеологии и преступлений украинских националистов в годы Второй мировой войны.

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Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net