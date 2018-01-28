В Эквадоре объявили режим ЧП из-за взрыва у полицейского участка

В Эквадоре в субботу, 27 января, в провинции Эсмеральда прогремел взрыв рядом с полицейским участком, пишет РИА Новости.

Отмечается, что были ранены около 20 правоохранителей. По данным полиции, атака могла быть местью со стороны преступных группировок, которые взорвали заминированную машину рядом с отделением полиции.

Президент страны Ленин Морено ввел режим чрезвычайного положения в ряде провинций после инцидента у полицейского участка.

"Я объявил режим ЧП в провинции Сан-Лоренцо и кантоне Элой-Альфаро с целью укрепить безопасность наших граждан", − написал Морено в Twitter.

По мнению главы государства, взрыв был связан с террористическим актом со стороны наркоторговцев после удачных операций полиции против преступности.

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Ранее сообщалось, что в шведском городе Мальме произошел взрыв возле полицейского участка.

Источник: korrespondent.net