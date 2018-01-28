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28. 01. 2018

Трамп намерен рассекретить расследование о нем - СМИ

Президент США Дональд Трамп собирается рассекретить документ, в котором речь может идти о неправомерном расследовании против него. Об этом в воскресенье, 28 января, сообщает The Washington Post.

Намерение Трампа расходится с позицией американского Минюста, где считают, что публиковать документ было бы "чрезвычайно безрассудным", отмечает издание.

Как сообщается, это четырехстраничный документ, который был составлен помощниками главы комитета по разведке Палаты представителей США - Девина Нунеса. Комитет занимается расследованием вмешательства России в президентские выборы в США, а также изучает сообщения о предвзятости министерства юстиции по отношению к Трампу. Согласно заявлениям республиканцев, в документе речь идет о неправомерной слежке спецслужб в период предвыборной гонки с тем, чтобы подорвать кампанию Трампа.

Публикация документа прольет свет на ситуацию, считает американский президент.

 Ранее 65 американских конгрессменов обратились в комитет по разведке Палаты представителей с требованием рассекретить документ, для поддержки инициативы используется хештег #releasethememo. В распространении хештега большую роль сыграли около 600 аккаунтов, которые связывают с Кремлем.

Ранее Трамп назвал себя главным чирлидером США.

Как сообщалось, Трамп готов дать показания по "российскому делу".

Источник: korrespondent.net

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