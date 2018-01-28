В Чехии запретили бесплатные полиэтиленовые пакеты

Бесплатных полиэтиленовых пакетов больше не будет. Теперь во всех магазинах Чехии их нужно покупать, как и любую другую продукцию. Это предусматривает закон. Стоимость одного пакетика в зависимости от толщины в переводе на украинские деньги – от полутора гривен, сообщает Сегодня.

Главная цель нового закона – уменьшить использование полиэтилена и, следовательно, загрязнение окружающей среды. Тем, кто нарушит закон – грозит штраф – почти 20 тысяч евро.

Теперь даже крупы, конфеты или специи в самом магазине не фасуют, а выставляют их в специальных боксах. Нужен пакет – покупайте. Бесплатные лишь для хлебобулочных изделий, овощей и фруктов.

"На самом деле – такая практика наиболее эффективная и является лучшим решением, чем модернизация переработки отходов. Правда, на осознание этого, обществу понадобилось около 40 лет", – говорит представитель компании по изготовлению продуктовых боксов Петр Бака.

Запрет касается даже магазинов одежды и обуви. Главная цель – уменьшить использование полиэтилена и, следовательно, загрязнение окружающей среды. Тем, кто нарушит закон – грозит штраф – почти 20 тысяч евро.

"Благодаря тому, что торговые сети ввели плату за употребление пакетов, их использование сократилось более чем на 50%", – отмечает министр охраны окружающей среды Чехии Рихард Брабец.

Официальная статистика говорит – сегодня на одного чеха в год приходиться около 300 полиэтиленовых пакетов. И цель нового закона – снизить этот показатель в три раза уже в следующем году.

Ранее во Франции ввели запрет на полиэтиленовые пакеты.

В Эстонии существенно ограничат полиэтиленовые пакеты.

Источник: korrespondent.net