К участию в Олимпиаде допустили 169 спортсменов из РФ

К участию в Зимних Играх-2018 в Пхенчхане будут допущены 169 российских спортсменов. Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК), сообщает Reuters.

Отмечается, что всего были рассмотрены 389 кандидатуры.

"После тщательного изучения предварительного списка из 389 фамилий МОК зарегистрировал на Олимпиаду 169 спортсменов, которые будут выступать в статусе "олимпийский атлет из России", - говорится в сообщении.

Заявление МОК подтвердил вице-президент Российского олимпийского комитета Станислав Поздняков.

Как известно, 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан.

"Чистые" российские спортсмены, которые по результатам исследований не принимали допинг, смогут принять участие в Олимпиаде-2018 и выступить только под нейтральным флагом. Соответственно, во время спортивных соревнований не будет звучать гимн РФ.

Ранее сообщалось, что МОК сократил число допущенных на Олимпиаду спортсменов из России.

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Источник: korrespondent.net