Украинцы почтут память героев Крут

Мероприятия в честь героев Крут с участием президента Украины Петра Порошенко будут проходить в воскресенье, 28 января, в селе Памятное Черниговской области, сообщает пресс-служба президента.

В 12:00 у Мемориального комплекса пройдет церемония памяти, вручение Государственных флагов с памятными лентами, премьерное исполнение концертного марша "Героям Крут".

В понедельник, 29 января, в 12.00 в Киеве на Лукьяновском кладбище состоится чествование памяти Владимира Наумовича и Владимира Шульгина, погибших в бою с большевиками под станцией Круты. Также состоится возложение цветов к могиле украинских поэтов Александра Олеся и Олега Кандыбы (Ольжича), которые перезахоронены на Лукьяновском кладбище.

В мероприятиях примут участие родственники погибших, представители духовенства, органов государственной власти, общественные деятели.

Также к 100-летию исторического события состоится реконструкция боя на заводе Арсенал. В 18.30 актеры воссоздадут события, которые происходили в конце января 1918 года. После реконструкции состоится традиционный факельный марш от Арсенальной площади до Аскольдовой могилы посвященный героям Крут.

В прошлом году память Героев Крут в Киеве в частности, почтили маршем памяти.

Источник: korrespondent.net