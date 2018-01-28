28 января 2018, воскресенье, 13:13
+1°C
Завтра +2°C
+1°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,46
28. 01. 2018

Трамп рассказал, кто и когда пишет в его Twitter

Чаще всего Дональд Трамп сам пишет сообщения в своем Twitter. Об этом он рассказал журналистам, сообщает Evening Standard.

Вместе с тем Трамп признался, что иногда надиктовывает сообщкния своим помощникам.

"Если я очень занят в течение дня, я иногда надиктовываю что-нибудь по-настоящему быстро и даю своим людям, чтобы они отправили", - сказал Трамп.

Он также сказал, что может писать в Twitter за завтраком, ланчем и иногда сидя в кровати. 

Как сообщалось, Трампа призвали прекратить писать в Twitter.

Ранее Трамп поссорился в Twitter с известными спортсменами.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В новостях сказали, что ожидается большой снегопад и все, кто собирается в дорогу в такую погоду, должны иметь с собой: цепи, лопату, одеяло, обогреватель, буксировочный трос, фонарик, запасное колесо.

Сегодня в маршрутке я выглядела как дура.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.