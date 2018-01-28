Трамп рассказал, кто и когда пишет в его Twitter

Чаще всего Дональд Трамп сам пишет сообщения в своем Twitter. Об этом он рассказал журналистам, сообщает Evening Standard.
Вместе с тем Трамп признался, что иногда надиктовывает сообщкния своим помощникам.
"Если я очень занят в течение дня, я иногда надиктовываю что-нибудь по-настоящему быстро и даю своим людям, чтобы они отправили", - сказал Трамп.
Он также сказал, что может писать в Twitter за завтраком, ланчем и иногда сидя в кровати.
Как сообщалось, Трампа призвали прекратить писать в Twitter.
Ранее Трамп поссорился в Twitter с известными спортсменами.
Источник: korrespondent.net
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