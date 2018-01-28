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28. 01. 2018

В Украине обесточены 16 населенных пунктов

В Украине без электроэнергии до сих пор остаются 16 населенных пунктов. Об этом по состоянию на утро воскресенья, 28 января, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Остаются обесточенными 16 населенных пунктов в Одесской области", - говорится в сообщении.

Как сообщается, к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, по состоянию на 26 января в Украине были обесточены 25 населенных пунктов.

А днем ранее в Украине без света были 34 населенных пункта.

 

Источник: korrespondent.net

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