Пограничники задержали белоруску, которую разыскивает Интерпол

На украинско-белорусской границе в субботу, 27 января украинские пограничники задержали гражданку Беларуси, которая находилась в международном розыске по базе данных Интерпола. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Как сообщается, женщину задержали в пункте пропуска Новые Яриловичи Черниговской области.

Кроме того, в субботу на админгранице с АР Крым было обнаружено угнанное в Украине авто.

Как сообщается, на контрольный пункт въезда-выезда Каланчак, прибыл легковой автомобиль Toyota 2013 года под управлением гражданина Украины.

"В ходе пограничного контроля сработала международная база данных Интерпола. Как выяснили военнослужащие Херсонского отряда, транспортное средство украинской регистрации было похищено на территории нашего государства", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, по этим фактам проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в г. Киев, а обнаруженные нарушительница и иномарка были переданы сотрудникам Национальной полиции.

Ранее в Украине задержали беларуса, которого разыскивал Интерпол.

Напомним, Украина запустила на границе биометрический контроль.

Источник: korrespondent.net