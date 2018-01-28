РФ отказалась выдать Украине заключенного из Крыма

Россия отказала Украине в выдаче заключенного крымчанина Андрея Лугина из-за того, что тот, якобы является гражданином РФ. Об этом говорится в ответе российского омбудсмена Татьяны Москальковой на запрос уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Валерии Лутковской. Документ приводит Крымская правозащитная группа.

В то же время, жена Андрея, Ирина Лугина заявляет, что ее муж имеет только украинское гражданство.

Андрей Лугин был осужден в 2010 году украинским судом за бандитизм. Украинский суд приговорил его к пожизненному заключению. Суды двух инстанций признали его виновным в убийстве и участии в преступной группировке Андрея Лаптева, действовавшей в Керчи в 90-х годах.

После аннексии Крыма его вывезли в российскую колонию в Мордовии. Лугин уже неоднократно обращался в различные инстанции РФ и Украины с просьбой передать его для отбытия наказания на материковую часть Украины.

В знак протеста против этапирования в РФ он пытался наложить на себя руки и нанес себе ранения горла. Также Лугин объявлял сухую голодовку.

Как сообщалось ранее, в России задержали украинца и передали ДНР.

Ранее в Крыму задержали украинца с "запрещенной" литературой.

Источник: korrespondent.net