В Финляндии начались президентские выборы

Голосование первого тура президентских выборов началось в Финлянлии в воскресенье, 28 января. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Отмечается, что голосование продлится до 20:00, в это же время ожидаются первые результаты.

Речь идет о результатах предварительного голосования, в котором обычно участвует около половины избирателей. В этом году предварительное голосование проходило с 17 по 23 января.

Напомним, последние перед президентскими выборами в Финляндии опросы общественного мнения отдали победу действующему главе государства Сауле Ниинисте в первом туре.

За три дня до президентских выборов рейтинг Ниинисте оставался достаточным для победы в первом туре, хотя по сравнению с предыдущим опросом он опустился на 9%. Ниинисте поддержало 63% опрошенных.

На втором месте с большим отрывом - кандидат от зеленых Пекка Хаависто. Его рейтинг поднялся до 14%.

Третье разделили представительница Истинных финнов Лаура Хухтасаари и выдвиженец от избирательного объединения Пааво Вяюрюнен с 6% голосов.

Как сообщалось, стали известны результаты выборов в Чехии.

Напомним, Чубаров призывает крымчан бойкотировать выборы.

Источник: korrespondent.net