В Саудовской Аравии отпустили на свободу племянник короля

Принц, миллиардер и племянник короля Саудовской Аравии аль-Валид бен Таляль отпущен на свободу после нескольких месяцев с момента задержания. Об этом сообщает информагентство AFP в воскресенье, 28 января, со ссылкой на делового партнера принца-бизнесмена.

Представитель правительства сообщил, что аль-Валид бен Таляль, который остается главой инвестиционной компании King Holding Company, заключил сделку с прокуратурой. Согласно сообщениям СМИ, принц заплатил за свое освобождение более миллиарда долларов.

62-летний бен Таляль - один из богатейших людей в мире. В начале ноября 2017 года он был задержан в Саудовской Аравии по подозрению в коррупции. Кроме бизнесмена были задержаны еще около 350 человек, в том числе ряд принцев, высокопоставленные чиновники и бизнесмены, которых разместили в пятизвездочном отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде.

Позднее на свободу были отпущены большинство задержанных, которые также согласились заплатить за освобождение. Ранее сообщалось, что власти могли получить таким образом более 100 млрд долларов. Высокопоставленный саудовский чиновник рассказал агентству Bloomberg, что в конце января завершатся переговоры со всеми подозреваемыми, и тот, с кем властям не удастся заключить сделку, предстанет перед судом.

Наблюдатели считают, что задержания стали методом борьбы принца Мухаммеда бен Сальмана со своими политическими конкурентами. Ранее принц объявлял о намерении радикально модернизировать страну и ее экономику.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net