Стрельба на автомойке в США: пять жертв

В американском штате Пенсильвания в результате стрельбы погибли пять человек, еще один

произошла стрельба на автомойке, в результате чего погибли пять человек, еще один был ранен. Как сообщает Fox News, инцидент произошел в городе Мелкрофт.

BREAKING NEWS: @WPXI_Lori is working on getting more details on this shooting in Melcroft, PA. #WPXI pic.twitter.com/q9SZxUy46h