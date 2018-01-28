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28. 01. 2018

Россию могут лишить права вето в ООН – Волкер

Россию могут лишить права вето в Организации Объединенных Наций в вопросе введения миротворцев на Донбасс. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью 112 Украина.

"Когда речь идет об ООН, конечно, Россия имеет право вето. Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить", – сказал он.

Волкер признался, что вообще не рассматривает такой вариант, поскольку "очень важно коммуницировать с Россией напрямую".

"Она играет ключевую роль в этом конфликте. И если мы хотим его решить, нужно работать с Россией. Она должна согласиться прекратить конфликт. Поэтому диалог очень важен", – убежден спецпредставитель США.

Ранее сообщалось, что на встрече в Дубае Волкер и помощник президента России Владислав Сурков обсудят возможность соблюдения перемирия на Донбассе, вопрос обмена пленными, а также попытаются сблизить позиции США и России по поводу идеи ввода миротворцев на Донбасс.

Источник: korrespondent.net

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