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28. 01. 2018

В Африке слон напал на авто с туристами

В Африке слон пытается напасть на автомобиль с туристами. Как видно на видео, стадо слонов с детенышами переходило дорогу, по которой проезжал автомобиль.

Одно из животных, очевидно, восприняло людей как угрозу и с ревом бросилось в погоню за машиной. Через некоторое время слон догнал автомобиль и с силой ударил его. В результате животное сломало бивень и вынуждено было прекратить преследование.

Инцидент произошел в национальном парке Чобе в Ботсване 20 января, однако видеозапись появилась в сети лишь в субботу.

Ранее в Таиланде слон насмерть затоптал туриста из Германии.

Источник: korrespondent.net

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Сегодня в маршрутке я выглядела как дура.

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