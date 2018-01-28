Дания увеличивает военные расходы из-за России

Парламент Дании согласился выделить дополнительные $2,14 млрд на оборону в течении последующих шести лет на фоне растущей угрозы со стороны России. Как сообщает Reuters, к 2023 году военные расходы государства вырастут примерно на 20% по сравнению с нынешним уровнем.

"Угроза со стороны России реальная и она растет, поэтому мы должны демонстрировать решимость к обороне - и у нас есть эта решимость", - сказал премьер Дании Ларс Льокке-Расмуссен.

Отмечается, что в новом оборонном соглашение предусмотрено противодействие военным угрозам в сотрудничестве с союзниками по НАТО и защита граждан Дании, а также эффективная бороться с растущей угрозой в киберпространстве.

В сообщении также говорится, что в октябре прошлого года была достигнута договоренность о создании в регионе Балтийского моря бригаду на четыре тысячи военных.

Помимо этого Копенгаген намерен уделить большее внимание участию Дании в международных военных операциях с целью борьбы с терроризмом и уменьшения потоков нелегальных мигрантов.

В данный момент Дания тратит около 1,5,% ВВП на оборону, однако НАТО призывает членов Альянса поднять расходы до минимум 2%.

Недавно совет Европейского союза одобрил создание новой программы в сфере обороны (PESCO).

Источник: korrespondent.net