Штаб: На Донбассе соблюдается перемирие

За текущие сутки позиции Вооруженных сил Украины со стороны сепаратистов на Донбассе не зафиксированы. Об этом сообщил пресс0центр штаба антитеррористической операции на своей странице в Facebook вечером в воскресенье, 28 января.

"С начала этих суток режим тишины продолжает сохраняться вдоль всей линии соприкосновения. По состоянию на 18.00 обстрелов в сторону наших опорных пунктов не зафиксировано", – говорится в сообщении.

В штабе АТО подчеркнули, что подразделения украинской армии строго придерживаются Минских договоренностей.

Ранее в штабе АТО сообщили, что на Донбассе в результате выстрела вражеского снайпера получил ранение несовместимое с жизнью один военнослужащий.

Источник: korrespondent.net