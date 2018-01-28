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28. 01. 2018

На выборах в Финляндии победил действующий президент

В Финляндии завершился первый тур голосования на выборах президента. Согласно предварительному подсчету голосов, с большим отрывом лидирует нынешний глава государства Саули Ниинисте. Об этом сообщает телеканал Yle вечером в воскресенье, 28 января.

За президента Финляндии проголосовало 62,9% избирателей.

Ближайший соперник Ниинисте, кандидат от "зеленых" Пекка Хаависто, получил 12,2% голосов. Остальным претендентам досталось меньше, чем по 7%.

Всего в выборах участвует восемь кандидатов. Для победы необходимо набрать более 51% голосов. Окончательные официальные итоги выборов президента Финляндии будут объявлены 30 января.

Ранее сообщалось, что Финляндия дополнительно усиливает охрану границы с РФ.

Источник: korrespondent.net

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