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29. 01. 2018

США готовятся к поставке Украине Javelin

Украина и США совместно работают над передачей ВСУ противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin), но для этого нужно время. Об этом заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью Радио Свобода.

"Нужно время, чтобы все подготовить: объекты, где все будет сохраняться, способы передачи. Мы работаем вместе над тем, как их транспортировать и привлечь к работе Вооруженных сил", – сказал он.

Волкер также подчеркнул, что предоставляемые Вашингтоном "Джавелины" являются оборонительным вооружением.

"Это – оборонная техника. Она полезна только тогда, когда есть танковый приступ. Тогда их можно нейтрализовать. Поэтому это – самое защитное вооружение, не для нападения и не для применения на линии конфликта. И я думаю, Украина во многом разделяет эту позицию", – заявил спецпредставитель США.

Также Волкер отметил, что в Вашингтоне надеется "заполнить некоторые "белые пятна" в оборонных мощностях Украины, чтобы помешать дальнейшему разжиганию конфликта".

Украина получит оружие бесплатно – посол США

Как сообщал Корреспондент.net, в декабре прошлого года президент США Дональд Трамп одобрил продажу летального оружия Украине. По данным американских СМИ, в список вооружений входят Javelin на сумму около 50 млн долларов.

Источник: korrespondent.net

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