США намерены создать централизованную мобильную сеть 5G

В США власти страны намерены создать защищенную сверхскоростную мобильную сеть 5G для предотвращения возможной киберугрозы со стороны Китая. Об этом в понедельник, 29 января, говорится в статье на портале Axios, который ссылается на секретные материалы Совета национальной безопасности США.

По информации журналистов, в секретном докладе констатируется тот факт, что Китай уже завоевал лидирующее положение в технологиях сетевой структуры.

"Китай захватил доминирующую позицию в производстве и управлении сетевой инфраструктурой, и отказ от создания подобной сети приведет к постоянному отставанию от Китая в информационном поле", - приводит портал выдержки из секретного документа.

Также в совете указывают, что новая сеть поможет США противостоять "неоколониальному поведению Китая".

Проект предусматривает создание централизованной сети 5G в течение трех лет. Рассматриваются два варианта реализации - создать подобную сеть силами правительства или поручить это американским сотовым операторам. Первый вариант видится американскому правительству более предпочтительным, однако второй вариант станет для него "меньшим финансовым потрясением".

Тем временем в Украине речь идет пока только о внедрении 4G.

Ожидается, что первой в мире на 5G перейдет Сан-Марино.

Источник: korrespondent.net