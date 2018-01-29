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29. 01. 2018

Австралия не считает Россию и Китай угрозами

Власти Австралии не разделяют позицию США, которые считают Россию и КНР более серьезными угрозами миру и безопасности, чем терроризм. Об этом министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп заявила в интервью телеканалу Sky News Australia.

Она в частности сообщила об успешном сотрудничестве с Китаем.

"У нас точно другая точка зрения на Россию и Китай. Мы не видим военной угрозы Австралии со стороны России и Китая", - заявила австралийский министр иностранных дел Джулия Бишоп в интервью телеканалу Sky News Australia.

Она отметила: "Мы продолжаем тесно работать с Китаем. Мы проводим с Китаем, как и другими странами региона, совместные военные учения, и продолжим это".

Телеканал напоминает, что австралийский премьер-министр Малколм Тернбулл ранее также заявил, что "кроме Северной Кореи ни одна страна региона не проявляет враждебности по отношению к Австралии".

Вместе с тем, министр обороны страны Марис Пейн недавно заявила, что Австралия "разделяет озабоченности", выдвинутые в американской оборонной стратегии.

Напомним, Пентагон назвал противодействие России и Китаю основой оборонной стратегии.

Ранее Австралия продлила санкции против России.

Источник: korrespondent.net

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