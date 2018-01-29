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29. 01. 2018

В Кабуле уничтожили всех боевиков, напавших на военную академию

В Кабуле завершилась спецоперация по ликвидации террористов, напавших на военную академию имени маршала Касима Фахима. Об этом утром в понедельник, 29 января, сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя пресс-центра Минобороны Афганистана.

Ликвидированы четверо из пяти террористов. Еще один задержан. Последний боевик скрывался на территории учебного заведения.

По уточненным данным, в результате нападения на военную академию погибли пять военнослужащих, еще 10 были ранены.

Ответственность за террористическую атаку взяли на себя террористы ИГИЛ

Как сообщал Корреспондент.net, 29 января боевики атаковали военную академию в столице Афганистана Кабуле, после чего началась перестрелка и взрывы.

Источник: korrespondent.net

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