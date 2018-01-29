29 января 2018, понедельник, 13:10
+2°C
Завтра +2°C
+2°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,46
29. 01. 2018

На Урале нашли изумруд весом 1,6 кг

В Свердловской области России на Малышевском руднике был найден изумруд массой 1,6 кг. Об этом сообщает местное издание 66.ru.

Как отмечается, камни такого размера появляются очень редко. Тем не менее он по своим параметрам отнесен ко второму сорту, так как является светло-зеленым и полупрозрачным, а не прозрачным.

Специалисты оценили стоимость крупного изумруда в 4 млн руб.

"Кристалл вовремя заметили и подняли на поверхность, тем самым сохранили его в первозданном виде. Это говорит о высоком профессионализме и слаженной работе наших сотрудников. Поощрительную премию в размере 250 000 руб. они уже получили", — рассказал директор ОП Малышева Евгений Василевский.

Подчеркивается, что таким крупным экземплярам обычно даются имена, однако этому камню его еще не придумали.

Напомним, британский ювелир Лоуренс Графф купил самый большой в мире алмаз Lesedi la Rona весом 1109 карат за $53 млн.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В новостях сказали, что ожидается большой снегопад и все, кто собирается в дорогу в такую погоду, должны иметь с собой: цепи, лопату, одеяло, обогреватель, буксировочный трос, фонарик, запасное колесо.

Сегодня в маршрутке я выглядела как дура.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.