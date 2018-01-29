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29. 01. 2018

В Париже уровень воды в Сене достиг пика

Уровень воды в Сене на территории Парижа в понедельник, 29 января, поднялся до отметки в 5,8 метра. Это максимальный показатель за время паводка, сообщает France Info.

По данным метеорологов, вода в Сене на этом уровне продержится до вторника, после чего паводок начнет спадать.

Из-за наводнения в Парижском регионе эвакуировали уже около полутора тысяч человек, сотни домов остались без электричества. В Париже приостановлено движение речного транспорта, закрыты станции скоростной железнодорожной линии.

На выходных в Лувре были закрыты нижние залы из-за угрозы подтопления. Руководство музея Орсе ввело в действие экстренный план спасения предметов искусства.

В 11 французских департаментах, в том числе в Сене и Марне, О-де-Сене и Валь-де-Марне, продолжает действовать повышенный – оранжевый – уровень опасности из-за наводнения.

Отмечается, что период с декабря по январь стал третьим самым дождливым временем за время наблюдения метеорологов, которые были начаты в 1900 году.

Как сообщал Корреспондент.net, полчища крыс заполонили Париж из-за разлива Сены. После того как вода затопила их норы, грызуны кинулись искать новое жилье.

Источник: korrespondent.net

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