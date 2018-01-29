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29. 01. 2018

На Тайване загорелся нефтеперерабатывающий завод

В городе Таоюань на острове Тайвань утром в понедельник, 29 января, взорвался нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает газета China Daily.

Отмечается, что пожар возник из-за разрыва трубы.

«Предварительное расследование показало, что взрыв произошел в результате разрыва трубы нефтеперерабатывающего завода, который принадлежит нефтехимической компании Тайваня», - говорится в сообщении.

Пожар удалось ликвидировать, жертв нет.

Отмечается, что для ликвидации взрыва было задействовано 40 пожарных машин.

Расследование инцидента продолжается.

Ранее в центре Баку произошел взрыв газа.

Напомним, ранее сообщалось о взрыве на газопроводе в Польше.

Источник: korrespondent.net

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