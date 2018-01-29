На Тайване загорелся нефтеперерабатывающий завод

В городе Таоюань на острове Тайвань утром в понедельник, 29 января, взорвался нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает газета China Daily.
Отмечается, что пожар возник из-за разрыва трубы.
«Предварительное расследование показало, что взрыв произошел в результате разрыва трубы нефтеперерабатывающего завода, который принадлежит нефтехимической компании Тайваня», - говорится в сообщении.
Пожар удалось ликвидировать, жертв нет.
Отмечается, что для ликвидации взрыва было задействовано 40 пожарных машин.
Расследование инцидента продолжается.
Ранее в центре Баку произошел взрыв газа.
Напомним, ранее сообщалось о взрыве на газопроводе в Польше.
Источник: korrespondent.net
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