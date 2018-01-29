29 января 2018, понедельник, 13:10
+2°C
Завтра +2°C
+2°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,46
29. 01. 2018

На Кипре стали известны участники второго тура выборов президента

Во второй тур президентских выборов на Кипре вышли действующий глава государства Никос Анастасиадис и кандидат от местной коммунистической партии Ставрос Малас. Об этом в понедельник, 29 января, сообщает Cyprus Mail.

По итогам первого тура, состоявшегося 28 января, Анастасиадис получил 35,50% голосов, Малас – 30,25% голосов. Явка на выборах составила почти 72%,

Второй тур выборов состоится 4 февраля 2018 года. По данным социологических опросов, Анастасиадис должен уверенно победить своего оппонента.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее действующий президент Чехии Милош Земан победил во втором туре выборов и переизбран на повторный срок. За него проголосовали более 52% избирателей.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В новостях сказали, что ожидается большой снегопад и все, кто собирается в дорогу в такую погоду, должны иметь с собой: цепи, лопату, одеяло, обогреватель, буксировочный трос, фонарик, запасное колесо.

Сегодня в маршрутке я выглядела как дура.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.