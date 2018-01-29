На Кипре стали известны участники второго тура выборов президента

Во второй тур президентских выборов на Кипре вышли действующий глава государства Никос Анастасиадис и кандидат от местной коммунистической партии Ставрос Малас. Об этом в понедельник, 29 января, сообщает Cyprus Mail.

По итогам первого тура, состоявшегося 28 января, Анастасиадис получил 35,50% голосов, Малас – 30,25% голосов. Явка на выборах составила почти 72%,

Второй тур выборов состоится 4 февраля 2018 года. По данным социологических опросов, Анастасиадис должен уверенно победить своего оппонента.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее действующий президент Чехии Милош Земан победил во втором туре выборов и переизбран на повторный срок. За него проголосовали более 52% избирателей.

Источник: korrespondent.net