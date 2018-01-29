В центре Москвы спели песенку про Путина

В центре Москвы в рамках "забастовки избирателей" в воскресенье, 28 января, митингующие спели известную песенку о Путине.

Участники акции пели песенку по дороге на Манежную площадь в Москве. Видео исполнения опубликовал в Twitter российский блогер Александр Плющев.

Забастовщики идут на Манежку, времени поют известную украинскую песню pic.twitter.com/i0v2DPKePf

— Plushev (@plushev) 28 января 2018 г.

Напомним, накануне примерно в ста российских городах прошли акции сторонников российского оппозиционера Алексея Навального, призвавшего к "забастовке избирателей" после того, как его не допустили на выборы президента.

Сам Навальный в акции практически не участвовал, поскольку был задержан полицией еще утром 28 января.

По данным правозащитников, по состоянию на 16:00 воскресенья всего по России были задержаны 185 митингующих.

Источник: korrespondent.net