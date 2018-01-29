29 января 2018, понедельник, 13:29
+2°C
Завтра +2°C
+2°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,46
29. 01. 2018

Погибший в Харькове курсант нес караульную службу и был вооружен

Двадцатилетний курсант Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, которого в воскресенье, 28 января, нашли мертвым, нес караульную службу и был вооружен автоматом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Отмечается, что он охранял военный городок.

"28 января в 22:47 в Шевченковский отдел полиции пришла информация о том, что при проведении проверки в одном из учебных заведений выявлено отсутствие курсанта. 20-летний мужчина нес караульную службу по охране военного городка и был вооружен автоматом. Во время обхода территории полицейские обнаружили тело курсанта", - идет речь в сообщении.

Причиной его гибели считают огнестрельное ранение головы.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) с примечанием "самоубийство" Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба обнаружили тело курсанта инженерно-авиационного факультета. 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В новостях сказали, что ожидается большой снегопад и все, кто собирается в дорогу в такую погоду, должны иметь с собой: цепи, лопату, одеяло, обогреватель, буксировочный трос, фонарик, запасное колесо.

Сегодня в маршрутке я выглядела как дура.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.