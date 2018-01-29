Погибший в Харькове курсант нес караульную службу и был вооружен

Двадцатилетний курсант Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, которого в воскресенье, 28 января, нашли мертвым, нес караульную службу и был вооружен автоматом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
Отмечается, что он охранял военный городок.
"28 января в 22:47 в Шевченковский отдел полиции пришла информация о том, что при проведении проверки в одном из учебных заведений выявлено отсутствие курсанта. 20-летний мужчина нес караульную службу по охране военного городка и был вооружен автоматом. Во время обхода территории полицейские обнаружили тело курсанта", - идет речь в сообщении.
Причиной его гибели считают огнестрельное ранение головы.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) с примечанием "самоубийство" Уголовного кодекса Украины.
Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, в Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба обнаружили тело курсанта инженерно-авиационного факультета.
Источник: korrespondent.net