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29. 01. 2018

Освобождение пленных. Волкер передал Суркову список с именами

Спецпредставитель Госдепа США по украинскому вопросу Курт Волкер во время встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым передал ему имена нескольких украинских заложников для обмена. Об том американский чиновник заявил в понедельник, 29 января, во время телефонного пресс-брифинга, сообщает УНИАН

По его словам, во время встречи стороны обсудили успешный обмен, состоявшийся в конце декабря 2017 года.

"Действительно, я встретился с пятью заложниками, которые были освобождены российской стороной конфликта, когда я находился в Киеве на прошлой неделе, но все еще много заложников содержится. И это важно, чтобы все заложники, связанные с конфликтом, были освобождены", - подчеркнул Волкер.

Он также заявил, что сообщил некоторые конкретные имена, которые были предоставлены освобожденными заложниками. При этом дипломат сказал, что он не может говорить о конкретных временных рамках следующего обмена или количестве заложников, которых могут обменять.

"Это то, я знаю, над чем идет работа в Трехсторонний контактной группе и в рамках других каналов, но я хочу подчеркнуть, что я поднимал этот вопрос и настойчиво призывал, чтобы были дальнейшие обмены, и господин Сурков принял к сведению это", - сказал Волкер.

Ранее представитель Госдепартамента заявлял, что российская сторона не делает ничего для прекращения конфликта на востоке Украины.

Источник: korrespondent.net

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