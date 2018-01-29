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29. 01. 2018

Румынское правительство впервые в истории возглавила женщина

В Румынии премьер-министром в понедельник, 29 января, возглавила Виорика Денчиле. Соответствующее решение принял румынский парламент, сообщает Romania.tv.

Так, за программу правительства Денчиле проголосовали 282 депутата, "против" проголосовали  136. Таким образом, впервые в истории Румынии женщина возглавила правительство.

Отметим, что 54-летняя Денчиле является депутатом Европейского парламента, занимает должность заместителя председателя комитета по вопросам сельского хозяйства и развития села.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис подписал указ о назначении премьер-министром страны Виорики Дэнчиле.

Источник: korrespondent.net

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