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29. 01. 2018

В России отпустили всех задержанных на протестах

Российские правоохранители отпустили всех задержанных накануне на акциях в поддержку Забастовки избирателей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел РФ в понедельник, 29 января.

"В 16 городах Российской Федерации было задержано 266 лиц, которые впоследствии отпущены из органов внутренних дел", – сказано в сообщении.

По данным ведомства, было составлено 175 протоколов об административных правонарушениях,которые потом будут направлены в суд.

Акции в поддержку Забастовки избирателей оппозиционера Алексея Навального прошли в десятках городах России. В результате были задержаны 350 протестующих, в том числе и сам Навальный. Позже его отпустили, обвинив в нарушении порядка проведения митингов.

Источник: korrespondent.net

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