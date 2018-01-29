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29. 01. 2018

РФ не против миротворцев на Донбассе – Волкер

Российская сторона согласилась на развертывание миссии миротворцев ООН на Донбассе, в том числе на участке совместной границы с Украиной. Об этом в понедельник, 29 января, заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время телефонного брифинга, сообщает Укринформ.

"Да, есть желание видеть более широкий мандат миротворческих сил, чем только защита наблюдателей, включая доступ ко всей территории конфликта, в том числе прилегающей к международной границе", - заявил Волкер.

По его словам, российская сторона во время переговоров проявила открытость в этом вопросе. Вместе с тем, американский дипломат отметил, что конкретный план по миротворцам обсужден не был.

Говоря о развертывании миротворческой миссии ООН на оккупированной территории на востоке Украины, Волкер также отметил, что российская сторона связывает эту проблему с выполнением Киевом политических пунктов Минских договоренностей.

В свою очередь, напомнил американский дипломат, Украина требует от РФ сначала полного исполнения блока безопасности договоренностей, включая прекращение огня и вывод российских войск с Донбасса.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции заявлял, что согласен на миротворцев по всему Донбассу.

Источник: korrespondent.net

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