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29. 01. 2018

В Саудовской Аравии иностранцам запретят работать в магазинах

Министерство труда и социального развития Саудовской Аравии выпустило перечень магазинов, где с сентября этого года будут принимать на работу только саудовских подданных. Об этом сообщает саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на представителя министерства Халида аль-Хаиля.

"Перечень магазинов, работать в которых смогут только саудовские подданные, включает 12 разновидностей торговых предприятий, включая магазины по продаже часов, очков, медицинского оборудования, строительных материалов, мебели, одежды, автомобильные салоны и магазины по продаже запчастей", – цитирует аль-Хаиля агентство.

Министр также подтвердил, что собирается набирать на работу в магазины саудовских женщин.

Ранее сообщалось, что султанат Оман также ввел запрет на наем на работу иностранцев в десяти разных сферах в рамках плана по увеличению занятости его подданных.

Напомним, 12 января 2018 года в Саудовской Аравии женщины впервые смогли посетить футбольный матч.

Источник: korrespondent.net

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