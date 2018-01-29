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29. 01. 2018

В реабилитационном центре Днепропетровской области силой удерживали людей

В селе Васильевка Солонянского района Днепропетровской области обнаружен реабилитационный центр, где против воли удерживались 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры в понедельник, 29 января.

"В январе 2018 года во время досудебного расследования по уголовному производству по факту лишения свободы 23-летнего гражданина правоохранительными органами установлено, что он незаконно удерживался в реабилитационном центре в с. Васильевка Солонянского района против его воли", – говорится в сообщении.

Кроме молодого человека, отметили в прокуратуре, по указанному адресу были обнаружены еще 12 человек, которые также незаконно содержались в указанном учреждении.

Прокуратура открыла уголовное производство, одному из сотрудников учреждения сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, устанавливаются другие причастные к преступлению лица. 

Источник: korrespondent.net

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