В горах Австрии застряла сотня туристов из-за сломанного подъемника

На горнолыжном курорте Крайшберг (Австрия) застряли более сотни отдыхающих из-за сломанного подъемника. Об этом в понедельник, 29 января, сообщает CTV News.
По данным австрийской полиции, более 100 лыжников застряли на сломавшемся подъемнике в центральной Австрии, их спасают вертолетами.
К операции привлекли три вертолета, горные спасательные команды и другие группы помощи.
Детали инцидента выясняются.
Напомним, в Закарпатской области спасатели нашли пять заблудившихся в горах туристов, в том числе троих иностранцев.
Источник: korrespondent.net