Совесть у водителя есть? Как работает полиция на дорогах

С 1 января 2018 года в Украине вступили в силу изменения Правил дорожного движения. Пока это касается ограничения скорости и изменения выдачи водительских прав. Но ни для кого не секрет, что это лишь цветочки. Ягодки созреют после того, как Верховная Рада примет пакет изменений в ПДД, предложенный Министерством внутренних дел, пишет Ольга Байвидович в №2 журнала Корреспондент. К тому же впереди водителей подстерегают повышение штрафов и возвращение к видеофиксации, которую пытались внедрить еще в 2010 году и тогда же отменили по решению Конституционного суда, а также ужесточение ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Правоохранители воспринимают все новшества — будущие и настоящие — весьма позитивно. А вот эксперты и водители в этот раз выступили единым фронтом и в большинстве встречают данные новинки в штыки.

Ограничение скорости

Согласно Постановлению Кабинета Министров №883, в населенных пунктах водители должны передвигаться со скоростью не более 50 км/ч. Как утверждают инициаторы данных изменений, перед тем как вводить подобные меры, была изучена международная практика и все, проводимые ранее исследования, в том числе Всемирной организацией охраны здоровья. И как говорит первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, исследования, основанные на времени реакции человека в чрезвычайных ситуациях, доказали: на скорости 50 км/ч вероятность летальных последствий намного ниже, чем на скорости 60 км/ч (см. стр. 22).

«Поэтому в европейских странах уже давно в населенных пунктах ограничение скорости 50 км/ч. И у нас было введено данное ограничение. Это не чье-то пожелание. Это нововведение, которое спасет много жизней», — уверяет Билошицкий.

Водители довольно скептически отнеслись к новому правилу, несмотря на то что оно направлено на сохранение их жизни, свободы и предотвращение ДТП с их участием. Отчасти потому, что считают скорость 60 км/ч, действующую перед этим, итак слишком медленной, отчасти потому, что пока их за превышение 50 км/ч никто не останавливает и не штрафует. Ведь ни система видеофиксации, ни приборы, которыми полицейские могли бы доказать их нарушения, не действуют и пока никак не закреплены на законодательном уровне.

Правда, есть и те, кто воспринимает нововведение лишь частично. Например, как сказал нам водитель с 35-летним стажем Вадим Банецкий, данное ограничение должно касаться лишь межквартальных улиц и улиц с большим количеством транспорта и пересечения дорог пешеходами: «Основные магистрали, имеющие подземные переходы или разграничения (бетонный отбойник, трамвайные колеи), к примеру, в Киеве это касается проспекта Победы, улицы Борщаговской, набережной, проспектов Бажана и Бандеры, дороги с Троещины к Московскому мосту, можно просто контролировать, повесив при этом знак 80 км/ч, это было бы логичнее».

Впрочем, учитывая, что, согласно этим изменениям, органы местного самоуправления смогут сами корректировать скорость на определенных улицах, где будут установлены разрешительные знаки. Но опять-таки все целиком зависит от водителя.

Новый порядок выдачи прав

Еще одно изменение, регламентируемое Постановлением №885, вступившее в силу с 1 января 2018 года, касается порядка получения новых водительских прав. Теперь они будут выдаваться сроком на два года. За это время нельзя не только превышать скорость свыше 70 км/ч, но и совершать более двух правонарушений. Если все это удастся соблюсти, то в конце пути счастливчиков ждет «пряник» в виде продления срока водительских прав до 30 лет. Если же нет, то тут уже «кнута» не избежать — вперед, за парту, сдавать экзамены по новой.

По словам Билошицкого, это относится, прежде всего, к сервисным центрам. Ну и конечно, к водителям-новичкам, которые теперь просто будут вынуждены ездить более аккуратно, чем если бы этого ограничения не было.

Но есть и другая сторона медали. По мнению водителя с 8-летним стажем Виктора Берестнева, это изменение несет за собой дальнейший расцвет коррупции и взяточничества: «В центрах, выдающих права, несмотря на реформы в правоохранительной системе, довольно высокий уровень взяточничества и коррупции. Все инструменты, чтобы завалить любого человека, у них есть. Поэтому вводимый порядок — это не очень правильно».

Намного лучше, как считает Берестнев, сконцентрироваться на дорожном контроле и отбирать права за правонарушения, а не заставлять водителя проходить по второму кругу все мытарства получения прав.

Как это будут контролировать

Как ни странно, но, несмотря на то что эти два правила начали действовать с 1 января 2018 года, системы контроля, особенно за нарушением скоростного режима, пока нет. Это касается как правовой стороны дела, так и технической. На данный момент, как сказал КорреспондентуБилошицкий, готовятся необходимые правовые основания, чтобы запустить систему видеофиксации.

Одновременно для ее запуска разрабатываются технические стандарты. «Все видели опыт 2010 года, когда была введена система автоматической фиксации, которая была несовершенна как с технической, так и с законодательной стороны. И фактически решением Конституционного суда она была нивелирована», — говорит он.

Есть еще одна преграда на пути внедрения системы видеофиксации — ее стоимость. Как утверждает эксперт по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения Владимир Караваев, чтобы внедрить всю эту комплексную систему, необходимо не менее $457 млн, а таких денег у государства на эти цели сейчас нет. Пока выделено лишь пять процентов нужной суммы. «Да, есть инвесторы, которые хотели бы вложить в это деньги, но они, вспоминая опыт 2010 года, готовы это сделать лишь тогда, когда их убедят, что принятый закон не противоречит Конституции Украины», — говорит Караваев.

Именно поэтому, заявляют в МВД, чтобы не наступить на те же грабли, этот процесс проходит сейчас куда более основательно, чем восемь лет назад.

Что же касается приборов измерения скорости, то пока полицейские не могут ими пользоваться. Для этого необходимо принять изменения в статью 40 закона о Национальной полиции. В результате чего полицейские получат право использовать для фиксации скорости технические приборы, которые работают не в автоматическом режиме. До тех пор, пока эти изменения не приняты, за превышение скорости свыше 50 км/час останавливать не будут. Как и штрафовать.

Казалось бы, зачем тогда было принимать нововведения, раз нет системы контроля и ответственности? Как утверждает Билошицкий, сейчас, как, впрочем, и всегда, все зависит от сознательности самих водителей. Ведь изменения, которые вносятся, действуют не для того, чтобы все исходили из позиции «если не контролируют, то не надо придерживаться созданных правил». Правовая культура — это то первое, что надо поднимать, чтобы достигать результатов, в том числе и в части безопасности дорожного движения. Так думают правоохранители. А мы думаем, что пока нет ответственности за нарушение нормы, то эта норма, увы, остается недействующей.

Сейчас система контроля подобных нарушений не работает из-за прорех в законодательстве. Как рассказал Корреспонденту командир роты патрульной полиции старший лейтенант Дмитрий Крештофов, полицейские ничего не могут сделать с теми, кто едет свыше 50 км/ч. «Даже если остановить, то как доказать, что было превышение? Водитель будет утверждать, что ехал 50 км/ч. Измерить нечем. Поэтому любой суд это оспорит», — говорит он.

Новые штрафы и правила поведения

Существует еще один законопроект №7286, разработанный Кабмином, в котором предлагается ужесточить наказание за вождение автомобилем без прав и за оставление места ДТП и увеличить ответственность за превышение скорости, а также разрешить полицейским использовать технические средства для измерения скорости. В будущем, согласно законопроекту №7286, предлагается разрешить полицейским останавливать любое транспортное средство с целью проверки водителя на состояние алкогольного опьянения, а также проводить проверку без свидетелей: во время остановки водитель будет обязан заглушить двигатель, положить руки на руль либо выйти из автомобиля вместе с пассажирами.

В нем же предлагается за оставление места ДТП не только штрафовать на 3.400 грн, но и забирать права сроком на полгода. За управление транспортным средством водителем, не имеющим прав, штраф хотят увеличить в 20 раз — до 10.200 грн. В случае повторного нарушения — до 40.800 грн. Тех, кто сел за руль, когда их уже лишили прав, собираются штрафовать на 20.400 грн, а тем, кто на протяжении года повторил данное нарушение, сумму штрафа увеличат в два раза.

Понятно, что все это не очень понравилось народным избранникам, именно поэтому законопроект №7286 был возвращен в Кабмин на доработку. К этому можно прибавить и то, что профильный комитет Верховной Рады в выводах к документу указал, что некоторые предложения имеют коррупционную составляющую.

Парковка и эвакуатор

Второй законопроект №5364, который касается наведения порядка на парковках и автоматической фиксации правонарушений, был принят в конце 2017 года, подписан спикером Верховной Рады Андреем Парубием и уже направлен на подпись Президенту.

В нем предлагается разрешить полицейским, не дожидаясь водителя, зафиксировать автомобиль, оставленный в неположенном месте, на видео- или фотокамеру, после чего, выписав уведомление о штрафе, прикрепить его на лобовом стекле автомобиля. Правда, возникает вопрос: а если автомобиль был угнан, и владелец по какой-то причине не успел еще сообщить об этом куда следует, что тогда? Штраф ведь все равно будет наложен.

Расширяются права и инспекторов парковки, которые также смогут выписывать подобные уведомления.

Благодаря только что принятому, но пока не подписанному закону органы местного самоуправления смогут создать у себя в городе службы муниципальных инспекторов, чья работа будет заключаться в наблюдении за порядком на парковках. Их полномочия будут схожи с правами полицейских: им будет разрешено фотографировать оставленное без присмотра транспортное средство, потом запрашивать Единый госреестр транспортных средств о владельце, после чего вносить данные о нарушителе в постановление о правонарушении.

В свою очередь водитель будет уведомлен о причине наложения санкции. А всю информацию о правонарушении и санкции за него водитель сможет отследить на сайте, где будет отображена и сумма штрафа. В случае его оплаты сроком до 10 дней ему даже предоставят скидку в 50%, а вот в случае неоплаты на протяжении 30 дней — сумма увеличится вдвое.

Еще одно изменение касается парковок. Если водитель забудет заплатить за парковку, его предлагается штрафовать в 20-кратном размере соответствующего тарифа. Если же он оставит авто на месте для людей с инвалидностью, то штраф придется заплатить уже в 30-кратном размере. К слову, сейчас штраф за парковку на этих местах составляет лишь 1.020 грн.

Регламентируется законом и работа эвакуаторов. Если автомобиль будет припаркован на проезжей части во втором ряду или на эстакадах, трамвайных путях, на мосту, вблизи остановок общественного транспорта или на железнодорожных переездах, его могут эвакуировать даже без уведомления владельца.

С одной стороны, ничего необычного в этом законе нет. Но вот подпишет ли его Петр Порошенко — большой вопрос, поскольку в замечаниях к нему Главного юридического управления прямо говорится о несоответствии законопроекта пяти статьям Конституции. Прежде всего, это касается фиксации нарушения на видеокамеру или фотоаппарат без присутствия владельца.

Как говорится в замечаниях, «в случае автоматической фиксации или фиксации в режиме фотосъемки (видеозаписи) определенного транспортного средства в момент совершения административного правонарушения нарушителем (водителем) автоматически, без доказательства его вины будет считаться соответствующее лицо из числа вышеупомянутых лиц. Такие положения проекта противоречат нормам Общей части (статьи 9 и 33) и статьи 268 настоящего Кодекса, а также статьи 61 Конституции Украины». Кроме того, этот закон не соответствует статье 8 Конституции Украины, где говорится о действии в Украине верховенства права, составляющей которого является требование юридического определения и ясности закона, а также статье 143 и статье 67 относительно местного самоуправления. Вместе с тем нарушаются статья 41, согласно которой никто не может быть противоправно лишен средств собственности, и статья 92, касающаяся правонарушений, ответственность за которые определяется исключительно законами Украины.

Если закон будет подписан Президентом, то, по словам Караваева, это даст водителям, пострадавшим от так называемой буквы закона, зеленый свет для обращения в суды. Учитывая, что сейчас подача исковых заявлений намного упростилась (их можно отправить в суд заказным письмом), вряд ли патрульная полиция что-либо выиграет от этого, как, впрочем, и государственный бюджет, поскольку поступления от подобных штрафов будут ничтожно малы.



Пьяный за рулем — преступник

Еще один законопроект №6679, зарегистрированный в парламенте в июле 2017 года, касается ужесточения штрафов за вождение в нетрезвом состоянии. Парламентарии предлагали не только увеличить штрафы до 40 тыс., но и отбирать права у злостных нарушителей сроком на три года. Что и немудрено, согласно заявлению ВОЗ, большинство ДТП, в том числе с летальным исходом, происходит именно из-за содержания алкоголя в крови. Целью проекта является повышение безопасности дорожного движения из-за уменьшения количества водителей, севших за руль в нетрезвом виде. Думается, если закон будет принят, то количество нарушителей значительно уменьшится. Ведь не у каждого в кармане на момент остановки будет 40 тыс. грн.



Отдельно в МВД предлагают внести изменения в статью 286 УК Украины относительно усиления уголовной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, будучи в нетрезвом состоянии. В частности, за совершение ДТП, приведшее к телесным повреждениям средней тяжести, ужесточат ответственность — лишение свободы сроком до трех лет, при этом на такой же срок лишают права управления автомобилем. А за совершение ДТП с нанесением тяжелых повреждений наказание будет более суровым — лишение свободы сроком от 7 до 12 лет, также хотят запретить управлять авто сроком от 5 до 10 лет.

Как это все работает?

С одной стороны, несмотря на все противоречия, имеющиеся в перечисленных законопроектах, почти все они направлены во благо водителей. И ограничение скорости, и ужесточение правил парковки, и наказание за вождение в нетрезвом состоянии. С другой — после принятия всех этих законов, тем более в том состоянии, в котором они есть сейчас, украинские суды, и без того заваленные судебными исками, ожидает просто шквал заявлений.

Особенно это касается закона №5364. «У нас многие говорят, что Конституция нарушается. Но не стоит забывать, что у нас есть суды, четко придерживающиеся основного закона Украины. Любой судья, рассматривая то или иное дело, смотрит, нет ли противоречий с Конституцией. И если они есть, ни один уважающий себя судья не вынесет решения вразрез с ней», — утверждает Караваев.

По словам адвоката Ивана Либермана, любое действие полиции можно пытаться оспорить в суде. Правда, для этого необходимо потрудиться. Во-первых, принести в суд доказательную базу — фото, видео с места ДТП, пусть даже снятые на собственный телефон. По возможности, если на место нарушения выезжали журналисты, сделать адвокатский запрос в телекомпанию, чтобы выдали видео, которое также можно будет приобщить к материалам дела.

«Но самое главное — это экспертизы. Их пять штук — автотовароведческая, транспортно-трасологическая, автодорожная, пожаротехническая и медицинская. В зависимости от того, какая ситуация, заказывается та или иная экспертиза», — говорит Либерман. Так что если водитель не чувствует за собой вины, то ему прямая дорога в суд, оспаривать действия правоохранителей.

Особенно это касается тех, кто был задержан за рулем в нетрезвом состоянии. По словам Караваева, из всех задержанных на этом основании всего лишь 10% понесли наказание. В данном случае одна из причин не только в том, что у нарушителей хорошие адвокаты, которые затягивают дела, а в том, что полиция не всегда выдерживает процедуру проверки водителя на состояние опьянения. «Когда судья видит, что не соблюдены элементарные процессуальные нормы, он просто отказывает полиции», — говорит он.

Подводя итог, можно сказать, что строгость новых законодательных норм с лихвой компенсируется необязательностью их исполнения и отсутствием реальной ответственности за их нарушение.

Источник: korrespondent.net