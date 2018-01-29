Суд оставил Гаврилову на должности главы Госаудита

Ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении от должности главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой не было удовлетворено Соломенский райсудом Киева. Об этом в понедельник, 29 января, заявил прокурор САП Виталий Кравец, сообщает УНН.

"Отказали в удовлетворении ходатайства", - сказал прокурор.

По его словам, обвинение предоставило весомые аргументы для удовлетворения ходатайства по делу Гариловой, однако суд принял другое решение. Кравец не исключил, что САП будет подавать апелляцию на отказ в отстранении подозреваемого, но окончательное решение будет принято после ознакомления с полным текстом решения.

Напомним Лидию Гаврилову обвинили в незаконном обогащении на 10 миллионов гривен.

Источник: korrespondent.net