Националисты провели в Киеве военизированную акцию

Партия Национальный корпус провела в центре Киева массовую акцию по посвящению новобранцев в свои ряды. Об этом сообщила пресс-служба партии, опубликовав в понедельник, 29 января, соответствующее видео в Youtube.

По словам представителя Нацкорпуса Романа Чернышева, эти люди будут патрулировать с полицией улицы города. При этом у них не будет оружия.

"Это добровольное объединение по поддержанию порядка на улицах... помощи там, где государственные органы или не могут, или не хотят помогать украинскому обществу. Хочу заверить, что с полицией у дружин очень хороший контакт и сотрудничество. Вы понимаете, они (нацдружины) не имеют права требовать документы. Общественный арест имеют право делать, если есть какое-то преступление, но превентивные меры делать не могут, у них нет оружия, и если есть такое требование, то наши ребята вызывают полицию и действуют вместе с ними, - сказал Чернышев.

Источник: korrespondent.net