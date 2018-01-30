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30. 01. 2018

ДТП в Нигерии: не менее 20 погибших

Недалеко от столицы Нигерии Абуджа в результате ДТП с участием автобуса погибли не менее 20 человек, сообщает Хinhua со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что авария произошла вечером 28 января. Автобус, рассчитанный на 16 пассажиров, перевозил 30 человек, когда водитель потерял контроль и врезался в грузовик.

Как сообщил представитель полиции Умар Ибрахим, причиной трагедии стала перегруженность транспортного средства.

По его словам, 17 человек погибли на месте, еще трое скончались в больнице. Семь человек были госпитализированы.

В Турции разбился школьный автобус: 11 погибших

Ранее сообщалось, что в Запорожской области в результате столкновения пассажирского автобуса с автомобилем погибли два человека.

Источник: korrespondent.net

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