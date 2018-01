США призвали Россию прекратить перехваты самолетов

Госдепартамент США выразил глубокую озабоченность из-за инцидента с российским истребителем над Черным морем и призвал Москву прекратить подобные действия.

Напомним, 29 января в небе над Черным морем российский истребитель Су-27 перехватил самолет ЕР-3Е Aries II радиоэлектронной разведки ВМС США.

"Мы призываем Россию прекратить такие небезопасные действия, которые увеличивают риск ошибочных оценок, представляют собой опасность для самолетов обеих стран и могут привести к столкновениям в воздухе", − говорится в заявлении ведомства.

В Госдепе отметили, что российский истребитель опасно сблизился с американским самолетом-разведчиком и прошел в пяти футах (полутора метрах) от самолета США в международном воздушном пространстве.

Подчеркивается, что такие действия российской авиации "грубо нарушают существующие соглашения и международные законы".

