За год Трамп раскритиковал 181 человека и организацию - СМИ

Президент США Дональд Трамп за год своего правления выступил с критическими комментариями в Twitter в отношении 181 политика, организации или страны. Об этом в понедельник, 29 января, сообщает The New York Times.

Подборку твитов с именами тех, кому были адресованы послания, и кратким содержанием издание разместило на двух полосах. Эту публикацию газета обеспечила заголовком “Все люди, места и вещи, по которым Дональд Трамп выступил с оскорблениями с момента избрания на пост президента США”.

Чаще всего, как выяснилось из публикации, Трамп критиковал американские средства массовой информации. Для их характеристики он употреблял такие термины, как “бесчестные”, “лживые”, “очень коррумпированные”, “несправедливые”, “практически всегда отрицательные”, “неточные”, “злобные”, “полные конспирологических теории и слепой ненависти”.

Кроме того, Трамп отдельно прошелся по телекомпаниям. CBS Трамп назвал “лживыми новостями” и “врагом американского народа”, CNN — “теми, кто пользуется наименьшим доверием среди СМИ” и “мусорной журналистикой”, NBC — “более бесчестной, чем даже CNN” и “предвзятым”. Газету The New York Times президент называл “провальной”, “слабой и неэффективной”, “посмешищем” и “врагом американского народа”, а социальную сеть Facebook — “всегда антитрамповской”.

В отношении своего бывшего соперника — кандидата на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон — Трамп, как следует из публикации, неоднократно использовал термин “криводушная Хиллари”, бывшего президента США Барака Обаму называл “слабаком”, а соглашение по ядерной программе Ирана — "ужасной“.

Досталось и скандальной книге “Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа” американского журналиста Майкла Вульфа, которая появилась в продаже в начале января: Трамп отозвался о ней как о “лживой” и “скучной”. Расследование приписываемого Москве вмешательства в выборы США, которые ведут спецпрокурор Роберт Мюллер и несколько комитетов Конгресса, он назвал “величайшей охотой на ведьм в американской истории”.

Ранее Трамп раскритиковал Германию по торговле и обороне.

Напомним, Трамп раскритиковал СМИ за освещение инаугурации.

Источник: korrespondent.net