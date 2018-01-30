США обнародовали новый санкционный список

Министерство финансов США в ночь на вторник, 30 января, опубликовало "кремлевский доклад" - список лиц, приближенных к российскому руководству, которые могут попасть под новые санкции Вашингтона, сообщает Интерфакс-Украина.

В него вошли 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов. Попадание в список не означает автоматическое введение санкций, но это может произойти позднее.

Так, в санкционный список вошли бизнесмены Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Михаил Фридман.

Также в списке бизнесменов Алишер Усманов, Вагит Алекперов, Петр Авен, Елена Батурина, братья Ананьевы, Леонид Федун, Сергей Галицкий, Филарет Гальчев, Роман Авдеев, Михаил Гуцериев, Евгений Касперский, Сулейман Керимов, Игорь Кесаев, Андрей Косогов, Алексей Кузьмичев, Владимир Лисин, Зиявудин Магомедов, Искандер Махмудов, Александр Мамут, Леонид Михельсон, Юрий Мильнер, Борис Минц, Алексей Мордашов, Год Нисанов, Михаил Прохоров, Дмитрий Пумпянский, Виктор Рашников, Кирилл Шамалов, Олег Тиньков, Виктор Вексельберг, Аркадий Волож, Владимир Евтушенков.

Согласно докладу, направленному в Конгресс, в список вошли 96 крупных бизнесменов, имеющих состояние более $1 млрд, а также 114 чиновников и глав госкомпаний. В их числе - Дмитрий Медведев, Игорь Шувалов, Антон Силуанов, Максим Орешкин, Аркадий Дворкович, Николай Никифоров, Алексей Миллер, Игорь Сечин, Герман Греф, Андрей Костин, Борис Ковальчук, Сергей Горьков, Алексей Лихачев, Виталий Савельев, Николай Токарев и другие.

В приложении к докладу, которое останется засекреченным, могут включаться лица с меньшим состоянием и не входящие в число высших должностных лиц.

Отдельной частью доклада является список предприятий, имеющих долю государства более 25% и выручку более $2 млрд.

Как сообщалось накануне, Конгресс США уже получил список приближенных к российскому руководству лиц, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа готовит так называемый "кремлевский доклад" − список нежелательных лиц из России, в который войдут высокопоставленные российские чиновники и бизнесмены.

Источник: korrespondent.net